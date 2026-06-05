久しぶりに家族に会うために宿泊先のホテルの客室で数時間過ごしたところ、宿泊費を請求されたというケースは、実はホテル側のルールだけではなく、気付かないうちにルール違反やトラブルにつながることがあります。 本記事では、宿泊者以外の第三者が宿泊施設の客室を利用した場合、一般的にはどのような対応がなされるのか、宿泊者が第三者を招き入れたい場合の対処法もあわせて解説します。