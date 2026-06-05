働き方が多様化する令和時代の日本。フルタイムで働いていても正社員としてではなく、あえてパート職（非正規雇用）を選ぶ人もいるでしょう。 パート職員でも要件を持たすと社会保険に加入することが義務付けられているため、時給換算の収入が正社員並みであれば「正社員と待遇は変わらない」という見方もできます。それでもなお、日本では「正社員」を重視する考え方が根強くあります。その背景には、どのよう