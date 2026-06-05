結婚相手を探す際、「将来的に安定した生活を送れるだろうか」と、相手の経済状況が気になる人もいるかもしれません。 そうしたなかで、相手が「プラチナカード」を利用していることを知り、「収入が高いのではないか」と考えるケースもあるでしょう。しかし、カード1枚だけで相手の資産状況や価値観まで判断するのは難しいのが現実です。 この記事では、プラチナカード保有者から見えてく