突然の入院や手術で、医療費が数十万円単位になると、「こんな金額、本当に払えるのだろうか」と不安になる人は少なくありません。 日本には、医療費負担を一定額に抑える「高額療養費制度」があります。年収約520万円の会社員世帯であれば、自己負担には上限が設定されており、最終的な負担額は大きく変わる可能性があります。 今回は、年収520万円の夫が87万円の医療費を支払ったケースを例に、「実際にいく