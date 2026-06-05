Braveは6月4日、提供中のブラウザ「Brave」における有料版バリアントとして、「Brave Origin」を発売した。59.99ドルで購入することで、既存のBraveをアップグレードして使うことも可能だ。有料ブラウザ「Brave Origin」発売。59.99ドルのミニマル版、Linuxでは無料Braveは、標準で広告の除去やトラッキングを拒否できるWebブラウザ。通常版ではプレミアム、AI、検索、VPNなどのオプトイン機能に加え、Rewards、Wallet、Web3ドメイ