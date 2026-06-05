韓国で役者夫婦が誕生する。ペク・ウネ（39）とイ・ジュヌ（29）がゴールインする。【写真】『キム秘書』女優、式で甘いキスミュージカル俳優のイ・ジュヌは6月5日、自身のSNSで直筆の手紙を公開し、結婚を自ら発表した。「僕と同じ方向を見つめ、共に歩んでいく大切な人が現れました。その人と生涯を共にする約束をすることになりました」とし、「選手時代からミュージカル俳優になった今まで、皆様が送ってくださった愛と応援の