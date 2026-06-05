NCTのメンバーで俳優としても活躍するユウタが、日本の大物俳優との仲睦まじい交流を公開した。ユウタは6月5日、自身のインスタグラムを更新し、「またまた兄貴にお世話になってます」というコメントとともに写真を投稿した。【写真】ユウタ、日本の大物俳優とプレゼント交換!?公開された写真には、俳優の小沢仁志と肩を並べて写真撮影をするユウタの姿が収められている。「インスタントラーメン持って行ったらライダースいただき