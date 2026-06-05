【モデルプレス＝2026/06/05】民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」では、6月5日より「俳優特集」の配信を開始。また、「名作ドラマ特集」のラインナップも強化し、人気作品が勢揃いする。【写真】29歳朝ドラ女優「透明感凄い」胸元ざっくりキャミ姿◆TVer、豪華俳優6人の出演作品を順次配信今回の「俳優特集」では、蒼井優、今田美桜、夏帆、堺雅人、前田敦子、松本若菜の出演作品を順次配信。蒼井出演『高校教師（