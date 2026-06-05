【モデルプレス＝2026/06/05】タレントの辻希美が6月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への手作り弁当を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「茶色くなりがちなのに彩り綺麗」高1長男への牛丼弁当◆辻希美、ボリューミーな牛丼弁当披露辻は「今日のせい弁当 牛丼 しらたきがなかった」と記し、高校1年生の長男・青空（せいあ）くんのために用意した弁当の写真を投稿。白ごはんの上に味がしっかりと染み込んだ玉ねぎと