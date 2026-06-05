【モデルプレス＝2026/06/05】Travis Japanの七五三掛龍也が6月4日、自身のInstagramを更新。自撮りショットを公開し、話題になっている。【写真】STARTO所属イケメン「サラストかっこいい」ノーセット茶髪イメチェンショット◆七五三掛龍也、ノーセット茶髪披露七五三掛は「夜散歩 そして髪を染めたよ」とつづり、それまでのダークトーンの髪色からは印象がガラリと変わる、明るめのブラウンカラーに染めた後の自撮りショットを公