【モデルプレス＝2026/06/05】3人組テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃんが6月4日、自身のInstagramを更新。ベアトップのウエディングドレス姿を公開し、注目を集めている。【写真】新婚の37歳Perfumeメンバー「素敵な姿が見れて幸せ」肩出しウエディングドレス姿◆あ〜ちゃん、ウエディングドレス姿公開あ〜ちゃんは「Perfume“コールドスリープ”-25 years Document- こんなシーンもあるよ」とつづり、写真を投稿。現在公