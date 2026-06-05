Googleが音楽生成AIモデル「Magenta RealTime 2」を2026年6月4日に公開しました。合わせて、Magenta RealTime 2を実行できる楽器アプリやDAWプラグインも無料公開されています。Magenta RealTime 2: Open & Local Live Music Modelshttps://magenta.withgoogle.com/magenta-realtime-2Magenta RealTime 2はパラメーター数24億の高品質モデル「mrt2_base」と、パラメーター数2億3000万の高速モデル「mrt2_small」の2種類に分か