ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開IIその6」をお届けする（第1492回）。＊＊＊山県有朋という人物は、ライバルでもあった伊藤博文と比較対照していくことで、より人物像が明確になる。山県と伊藤の最大の違い、それはじつは山県の政治家としての最大の欠陥でもあったのだ