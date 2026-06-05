日本将棋連盟の第７７回通常棋士総会が５日午後１時、都内で始まった。藤井聡太六冠、羽生善治九段、福間香奈女流五冠、西山朋佳女流三冠ら東西の棋士、女流棋士が出席した。冒頭で、清水市代会長が「対局に普及にお力をいただいている皆様に、改めて深く感謝申し上げます。本日は１年に１度、会員の皆様が意見交換を行う場です。また課題や成果、情報を共有しながら進んでいく道を確認し合う貴重な機会です。皆様の大切なお時