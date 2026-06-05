中山下ビアホール／手こねハンバーグランチ ダボダボ 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。岡山から、“みんな大好き”ボリューム満点の「ハンバーグ」を紹介します。 岡山市北区の「中山下ビアホール」は、その名の通り世界のビールが味わえるお店です。そんなお店で楽しめるハンバーグが…… （中山下ビアホール／川上裕睦 代表）「形は悪いけど味