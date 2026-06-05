ジェンダーフリーアンダーウェアブランド「BUSHY PARK」が、元E-girls/Flowerのメンバーであり、現在はモデルやクリエイターとして活躍する藤井萩花さんとの特別なコラボレーションを発表しました。『GIRLS POWER』をテーマにした今回のコレクションは、自分らしさを大切にする女性たちへ向けたメッセージが込められたラインアップ。自由な感性とボディポジティブな価値観が融合