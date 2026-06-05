強盗事件を自作自演したとして、偽計業務妨害罪に問われた山形県寒河江市の消防職員の男（５４）の判決が３日、山形地裁であり、田中昭行裁判長は拘禁刑１年、執行猶予３年（求刑・拘禁刑１年）を言い渡した。３５年間勤めた消防士がなぜ稚拙な犯罪に走ったのか――。裁判からは、ギャンブル依存症を抱え、自らを追い詰めていった実態が浮かび上がった。（岩峪諒）上下黒色のスーツ姿で、証言台に直立不動で立った男。判決の主