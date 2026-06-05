歌舞伎俳優の中村壱太郎が5日、都内で行われたスーパー歌舞伎『もののけ姫』（7月3日〜8月23日東京・新橋演舞場）製作発表記者会見に登壇。自身が演じるサンをイメージした“スーツ”で登場した。【集合ショット】華やかな装いで集結した市川團子＆中村壱太郎らこの日の服装は“スーツ”という指定があったそう。壱太郎は「サン好き」を表すために、ファーが付いたスーツで姿を現した。「ビジュアルのサンの色を使って、獣を