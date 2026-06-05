演歌歌手の鳥羽一郎（74）、山川豊（67）兄弟が4日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜後8・00）に出演。兄弟のきずなを語った。山川は2023年に肺がんと診断された。最初に話したのは兄の鳥羽だったという。「ステージ4の肺がんだと言われてね。その時は何とも思わなかったというか…ああそうか、と。うちに帰って冷静になると、すごい恐怖が襲ってきた。死を考えましたね」と回想。「これはダメだと思って、兄にすぐに電