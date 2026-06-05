文部科学省＝東京・霞が関文部科学省は5日、理系人材の育成に向け、科学技術に関心を持つ小中高生を指導する拠点を各都道府県に設ける方針を明らかにした。拠点は、国公私立大などを想定し公募で決める。人件費や実験に使う物品の購入、児童・生徒の学会発表の旅費などとして、年5千万円程度の補助金を5年間交付する。新事業は2027年度から5年間の予定。文科省の有識者委員会で検討の上、来年度予算の概算要求に盛り込む見込み