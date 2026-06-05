お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（49）が、4日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。美人にガッカリした瞬間を明かした。この日は俳優木戸大聖と女優前田敦子がゲスト出演。異性に言われてうれしかったことを問われた木戸が「『字きれいですね』とかって言われて」と振り返ると、山里は「木戸君が字がきれいって、すっごいいいと思う」と語り、前田も「ちゃんとしてるんだろう