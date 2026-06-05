幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏が5日、自身のXを更新。サッカー元日本代表DF吉田麻也（37＝LAギャラクシー）が5日（日本時間6日）、FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会に臨む日本代表のサポートプレーヤーとしてチームに帯同すると発表したことについて私見を述べた。吉田は日本代表選手としてではなく、あくまでサポートプレーヤーとして参加。W杯メンバーには選ばれず、5月31日のアイスランド戦限定で選出されていた。箕輪氏は吉