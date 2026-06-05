毎晩残業して成果を上げ、周りからは「順調だね」と評価されている。それなのに、なぜか日々の生活に追われ、自分の将来のことを考えると不安で思考が止まってしまう――。そんな違和感を抱えているなら、それは他人の価値観にあなたの人生を合わせすぎているサインかもしれません。本記事では、佐野創太氏の著書『70％で働く「もっと頑張る」から脱出する働き方の思考法』（日経BP）より、複数の事例をとおして、「自分にとって