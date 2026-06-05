最上級から「700万円以上」安い“お値打ちモデル”トヨタは2026年6月3日、ラージミニバン「アルファード」を一部改良し、同日に発売しました。今回の一部改良では、新グレード「G」が追加されたことがトピックです。どのようなグレードなのでしょうか。アルファードは2002年に登場した高級ミニバンです。押し出しの強いデザインや高級感のある内装を採用し、「ミニバン」ジャンルのフラッグシップ的なポジションを築きまし