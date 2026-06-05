森 大翔が、新曲「純風」を6月10日0時にデジタルリリースする。 （関連：【映像あり】森 大翔、ライブ会場限定盤EP『薄明』トレーラー） 「純風」は、軽やかなアコースティックギターの音色にやさしく透き通るメロディが重なる楽曲で、森 大翔の進化を印象づける仕上がりとなっている。同楽曲はFM802で放送中の『FRIDAY Cruisin' Map!!』（DJ：飯室大吾）にて、本日6月5日15時台に初オンエア