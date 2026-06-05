今週（5月29日～6月4日）の相場動向 相場回顧 BTC（ビットコイン）：AI資金シフトとストラテジー売却で急落 ビットコインは、米国株がAI関連株主導で高値圏を維持する一方、AI大型IPOへの資金シフト観測も意識され、ストラテジー［MSTR］の一部売却判明も重なって大幅に下落した。 週前半は、AI半導体ブームを背景にS&P500とナスダック総合指数が高値更新を続ける中、ビットコインも一定の底堅さを