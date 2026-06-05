５月に上演された好舞台を演劇担当記者が語り合った。武田実沙子５月はシェークスピア劇の上演が相次いだが、彩の国さいたま芸術劇場で上演された「リア王」では日本を代表するシェークスピア俳優、吉田鋼太郎が満を持して表題役を演じた。長塚圭史の演出は俳優の身体とせりふで直球勝負した印象。吉田の見事なせりふの緩急がリア王としての感情起伏の激しさを表現し、とてつもないエネルギーを放ち続けていた。小間井藍子