「ファーム・西地区、阪神−オリックス」（５日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神の下村海翔投手がプロ初先発で３回無安打無失点の好投を見せた。直球の最速は１５３キロをマークした。初回先頭の河野に対し、１５３キロの直球を投じると大きなどよめきが起きた。そのまま４球目の直球で空振り三振を奪った。遠藤は四球で出塁させたが、香月を投ゴロ併殺に片付けた。華麗なフィールディングも見せた。二回は主軸３人を外野