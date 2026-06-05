ジャルパックは4月22日より、ジャルパックオリジナル観光を組み込んだツアー「五感でほどく 大人の台北」を販売している。ジャルパック「五感でほどく 大人の台北」ツアー/ 九份(写真:AdobeStock)「五感でほどく 大人の台北」ツアーでは、参加者ごとに日本語専任ガイドと専用車が用意されている。おすすめの名店や歴史的な観光スポットを、人混みを避けてゆったりと、贅沢に巡るツアーとなっている。ジャルパック「五感でほ