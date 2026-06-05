持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は6月3日、東京都世田谷区に「ほっともっと 豪徳寺店」をオープン。『ニッポンのお弁当を、愉しく。』がテーマの新デザイン店舗となっている。ほっともっと豪徳寺店外観豪徳寺店では、“手づくり”で“あたたかい”という提供価値に加え、“楽しさ”や“ワクワク”を提供する『ニッポンのお弁当を、愉しく。』をテーマに、ワクワクするような明るい外観と、お弁当を待っている間も楽