ドジャースの大谷翔平投手（３１）に４日（日本時間５日）に敵地フェニックスで行われたダイヤモンドバックス戦に出場しなかった。欠場は今季２度目だ。チームは２―３で今季初のサヨナラ負けを喫した。３日（同４日）のダイヤモンドバックス戦で６回を２安打無失点、６三振１四球で６勝目（２敗）を挙げた。打者では４打数３安打で４試合連続マルチ安打を記録し、１得点、２四球で５度出塁し二刀流の真価を発揮した。試合後、