SBI証券は6月5日、米国宇宙開発企業スペースX（Space Exploration Technologies Corp.）のIPO（新規株式公開）における購入申込受付を開始したと発表した。SBI証券として初めて米国IPO株式の募集を取り扱う。今回のIPOでは、抽選に当選した投資家が上場前に公開価格でスペースX株式を購入できる。購入手数料は無料で、NISAの成長投資枠での購入も可能としている。○SBI証券初の米国IPO株取扱い対象銘柄は、スペースXのクラスA普通