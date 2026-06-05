【モデルプレス＝2026/06/05】タレントの辻希美が6月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への手作り弁当を公開し、話題となっている。【写真】38歳5児のママタレ「お花の形可愛い」高1長男への韓国弁当◆辻希美「韓国弁当にしてみた」長男への弁当を公開辻は「今日のせい弁当」「韓国弁当にしてみた」とつづり、写真を投稿。卵焼きやウインナー、お花の形になったソーセージや、焼いた肉に胡麻をかけたものや、もやし、