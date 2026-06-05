【モデルプレス＝2026/06/05】お笑いコンビ・コットンのきょんの妻でタレントのまつきりなが6月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。離乳食のストックを公開した。【写真】コットンきょんの美人妻「たくさん食べてくれて」寝る前に作ったかぼちゃのポタージュ離乳食ストック◆まつきりな、離乳食ストック披露まつきは「初めて作った離乳食を今日 自信なかったのにたくさん食べてくれて 嬉しくて寝る前にストック作ってみた」