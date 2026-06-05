【女子旅プレス＝2026/06/05】群馬県・草津温泉に、星野リゾートの温泉旅館「界 草津」が2026年6月7日に開業する。【写真】「界 草津」トンネルの先に広がる新たな滞在空間◆トンネルを抜けて「静謐な湯宿」へ草津白根山の麓の静かな高台に位置する「界 草津」は、「トンネルがつなぐ木立の湯宿と温泉街」がコンセプト。宿泊者専用トンネルで「温泉街の賑わい」と「静謐な湯宿」をつなぐ、新たな宿泊体験を提案する。草津温泉は、