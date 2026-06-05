【モデルプレス＝2026/06/05】私立恵比寿中学の公式X（旧Twitter）が6月5日に更新された。休養していた中山莉子（25）がステージに復帰することがわかった。【写真】えびちゅう復帰メンバー、ステージ上での気迫溢れる姿◆中山莉子、ステージ復帰を発表同アカウントでは「本年4月より体調不良のため休養をいただいておりましたメンバーの中山莉子ですが、お陰様で体調も順調に回復へと向かっており、本人との話し合いを重ねた結果