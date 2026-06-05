【モデルプレス＝2026/06/05】女優の長谷川京子が6月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。わっぱに入ったハンバーグ弁当を披露し、反響を呼んでいる。【写真】47歳美人女優「詰め方上手すぎる」ハンバーグ2個入りのボリュームたっぷり弁当◆長谷川京子、ボリュームたっぷりわっぱ弁当披露長谷川は「Good Morning」とコメントを添え、弁当の写真を投稿。ソースがたっぷりかかったハンバーグ2個、ゆで卵、野菜の昆布和え、レン