【モデルプレス＝2026/06/05】タレントの神田うのが6月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。すき焼きをメインとした弁当を公開した。【写真】51歳美人タレント「お肉が柔らかそう」カラフルなすき焼き弁当◆神田うの、すき焼き弁当披露神田は「おはようございます」と朝の挨拶とともに「今日はすき焼きお弁当」とつづり、弁当を撮影した動画を投稿。楕円形の弁当箱には、ふっくらとした白ごはん、柔らかそうに仕上がった肉、