資料岡山市役所 岡山市が2026年8月31日と9月1日に開催する合同企業説明会（岡山コンベンションセンター）の参加企業(2日間で計100社)と参加者（主に2027年3月卒業予定の大学生・短大生・専門学校生）を募集しています。 参加企業の条件は、2027年3月に新規学卒予定者らの正社員求人があること、岡山市に本社または事務所があり岡山市内での採用予定があること、などです。申し込み期間は7月3日までです。 詳細は