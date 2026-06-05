日本気象協会は、6月8日週から15日週にかけての野菜の相場予測を発表しました。6月8日週から東京エリアでは、はくさいの価格が高くなりそうです。一方で、ばれいしょ(じゃがいも)やだいこんの価格は低めになるでしょう。6月8日週からはくさいの価格が高めになる予想野菜の相場は、気温・降水量・日射量などの気象条件の影響を強く受けることから、日本気象協会では野菜の相場予測を実施しています。日本気象協会の調査によると、6