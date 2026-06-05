関東甲信は梅雨入り間近になっています。7日(日)の夜から雨が降り出し、8日(月)は断続的に雨が降るでしょう。雨脚が強まる所もありそうです。梅雨入り早々、雨の降り方に注意が必要です。また、蒸し暑い日が多くなるため、体調や食品の管理にもお気をつけください。明日6日(土)は梅雨入り前の貴重な日差し洗濯を外干しなど有効活用を明日6日(土)は雲が多いながらも、昼前後を中心に晴れる所が多いでしょう。梅雨入り前の貴重な日