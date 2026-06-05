161.18エンベロープ1%上限（10日間） 160.72ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.96現値 159.5910日移動平均 159.48一目均衡表・転換線 158.9221日移動平均 158.11一目均衡表・雲（上限） 157.99エンベロープ1%下限（10日間） 157.75100日移動平均 157.57一目均衡表・基準線 157.36一目均衡表・雲（下限） 157.11ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 155.4