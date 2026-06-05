ROG Kithara ASUS JAPANは、ゲーミングブランドのROGから、HIFIMANとコラボし、平面磁界ドライバーを搭載したゲーミングヘッドセット「ROG Kithara」を6月12日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は53,980円前後。 HIFIMAN製の100mm平面磁界ドライバーを搭載。高精度な音像定位と低歪みを実現し、ROG専用チューニングも施した。8Hz～55kHzの超広帯域再生が可能。インピ&