◆プロボクシング▽５６・２キロ契約１０回戦ルイス・ネリ―ジョンリエル・カシメロ（６日、愛知県国際展示場）ノンタイトル１０回戦で対戦する元世界２階級制覇王者ルイス・ネリ（３１）＝メキシコ＝と元世界３階級制覇王者ジョンリエル・カシメロ（３７）＝フィリピン＝が５日、愛知県国際展示場で前日計量に臨み、ネリは契約体重の５６・２キロを１・４キロ超過する５７・６キロだった。対戦相手のカシメロはリミットを２