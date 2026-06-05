スポーツ報知評論家の高木豊氏が、５日に自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新。長嶋茂雄さんの一周忌で「ＦＯＲ３ＶＥＲ６・３〜長嶋茂雄〜」と銘打って開催された３日のメモリアルゲーム、日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―オリックスの一戦について語った。高木氏は「いや、もう素晴らしかった」と、オリックス先発・曽谷の投球内容を高評価。大きく変化するスライダーを絶賛し、「（打者・浦田が）よけながら倒れる」「それ