定番のお菓子を冷凍して食べるとおいしいって知っていましたか？凍らせるだけでいつもとは違う冷たいスーツに変身しちゃうレシピをご紹介します。 ▼新しい食感！ドーナツ ドーナツを凍らせるだけで手軽に完成しちゃうスイーツ。しっとり食感やカリカリ食感など元のドーナツによって色々な食感が楽しめますよ。 ▼余りがちなカステラもおいしく変身 カステラをカチカチに凍らせて牛乳をかけて新しい食べ方です。余ってしまった