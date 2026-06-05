元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が5日までに自身のインスタグラムを更新。夫で元プロレスラー佐々木健介（59）と結婚記念日を祝う姿を公開した。「1年経つのもあっという間」と書き出した北斗。「結婚記念日いつもありがとう」と書かれたプレート付きのホールケーキを手に笑顔の夫婦ショットを投稿した。ケーキは佐々木から贈られたようで、「こちらこそいつもありがとうそして毎年、ケーキありがとう」と感謝