赤沢経済産業相は、先端半導体の量産化を目指すラピダスに対して、1500億円の追加出資を実施したことを明らかにしました。出資は、回路の幅が2ナノメートルの半導体の量産化に向けた設備投資や、さらに微細となる1.4ナノメートル半導体の研究開発に充てられます。政府によるラピダスへの出資は、今年2月の1000億円に続き2回目となり、研究委託費なども含めると、2027年度までの支援額の累計は約2.9兆円となります。赤沢経産相は、