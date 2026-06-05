所得減税と給付を組み合わせる「給付付き税額控除」について、林総務相は5日朝の会見で、給付の事務が地方自治体に任されるのであれば、「国と地方の間の丁寧な協議が必要だ」と強調しました。林総務相「仮に（給付事務に）地方の役割を求めていくのであれば、制度設計や地方の役割、これを明確にした上で、国と地方の間の丁寧な協議が必要であると考えております」また、林総務相は、給付の事務を地方自治体が担う場合、事務負担