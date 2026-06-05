南高梅の収穫に励む石橋拓実さん＝5日午前、和歌山県みなべ町梅の産地として全国的に知られる和歌山県南部で、南高梅の収穫が最盛期を迎えている。地元農協によると、暖冬の影響で不完全な花が多く、受粉期のミツバチ不足も重なり収穫量は少なめだが、実が大きく品質は良好だという。5日、収穫作業に追われていた同県みなべ町の農業石橋拓実さん（35）は「梅干しは保存ができて非常食にもなる。暑さ対策や疲労回復にも、ぜひ食